Der weitgereiste Pete

Donnerstag, 23.02.2017

MTK Budapest, FC Liverpool, Hereford United, Tranmere Rovers, Hull City, Red Bull Salzburg. Peter Gulacsi ist in seiner Laufbahn bereits viel herum gekommen. Das große Abenteuer begann im Sommer 2007. Gulacsi war 17 Jahre alt und brach auf nach Liverpool, um die Premier League zu erobern.

In England angekommen kam Gulacsi aber schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Bei Liverpool spielte er zunächst nur bei der Reservemannschaft und musste diverse Leihen in die dritte und zweite englische Liga mitmachen. So absolvierte er in sechs Jahren letztlich keinen einzigen Profieinsatz für die Reds.

Es war keine leichte Zeit für den heutigen Nationalkeeper Ungarns. Ein fremdes Land, eine neue Sprache und immer wieder wechselnde Wohnorte, Mitspieler und Trainer. Trotzdem blickt er positiv zurück: "Heute weiß ich, dass es für meine persönliche Entwicklung notwendig war, auch mal Niederlagen einzustecken und Enttäuschungen zu erleben. Wenn alles immer leicht gegangen wäre, wäre ich vermutlich nicht so weit gekommen", erinnert Gulacsibei redbulls.com.

Peter Gulacsi spielt seit 2015 bei RB Leipzig © getty

Gulacsi stand in seiner noch jungen Laufbahn früh vor einer schwierigen Entscheidung. Sollte er auf die Chance in Liverpool hoffen und dafür weitere Ausleihen in Kauf nehmen oder den Traum Premier League zumindest vorerst begraben und einen neuen Weg in einer neuen Liga gehen? Im Alter von 23 Jahren entschied er sich für Zweiteres, ablösefrei wechselte er zu Red Bull Salzburg

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Aufblühen in Salzburg

In seinen zwei Jahren in Österreich war Gulacsi erstmals in seiner Karriere unumstrittener Stammtorhüter und bestritt insgesamt 100 Pflichtspiele. Dabei feierte er jeweils zwei Meisterschaften und Pokalsiege und wurde 2014 sogar zum besten Torwart der österreichischen Bundesliga gewählt. Es war der Durchbruch für Pete, wie er von seinen Teamkollegen nur genannt wird.

Nach der erfolgreichen Zeit in Salzburg suchte der ehrgeizige Torhüter eine neue Herausforderung, es bot sich ein Wechsel zum Schwesterverein aus Leipzig an. "Ich bin überzeugt von dem sportlichen Konzept und der Philosophie von Red Bull und möchte weiterhin ein Teil davon sein."

In Leipzig musste er aber zunächst dem Platzhalter Fabio Coltorti den Vorrang lassen und fand sich in seiner alten Rolle als Backup-Torhüter wieder. Aber nicht lange: Coltorti verletzte sich zu Beginn der Rückrunde und dementsprechend war der Weg für Gulacsi geebnet.

In 14 Spielen in der zweiten Liga war der Ungar ein sicherer Rückhalt und spielte im zurückliegenden Aufstiegsjahr der Leipziger nahezu fehlerfrei. Gulacsi blieb deshalb auch nach Coltortis Rückkehr die Nummer 1 im Kasten und hatte nach den Höhen und Tiefen seines Fußballerlebens einen Meilenstein erreicht: Stammtorwart bei einem Bundesligisten.

Sympathischste Profi-Klubs Deutschlands: Hier helfen keine Titel und Investoren © getty 1/37 Die TU Braunschweig hat eine Befragung (4.122 Interviews) durchgeführt, um die Markenlandschaft der Bundesliga abzubilden. Auch die Sympathiewerte aller Erst- und Zweitligisten wurden abgefragt. Die Ergebnisse? Wie zu erwarten polarisierend ... /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie.html © getty 2/37 Platz 1: Borussia Dortmund (erreichte einen Sympathie-Wert von 67,03 Punkten): Auf einer 5er-Skala wurde der BVB in der Ausprägung "... ist sehr sympathisch" besser bewertet als alle anderen Klubs und verbesserte seinen Wert gegenüber 2015 um 0,69 Punkte /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=2.html © getty 3/37 Platz 2: SC Freiburg (66,23): Der Vorjahresbeste verschlechterte sich bei den Sympathiewerten marginal. Die Streich-Truppe darf sich 2016 immerhin "zweitsympathischster Verein Deutschlands" schimpfen /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=3.html © getty 4/37 Platz 3: 1. FSV Mainz 05 (63,79): Die Karnevalisten sind in der Bundesrepublik weiter sehr beliebt. Einen starken Sympathie-Wert von 63,79 erreichten die Rheinhessen /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=4.html © getty 5/37 Platz 4: 1. FC Köln (63,29): Alaaf sitzt Helau dicht im Nacken. Der FC machte 2016 mit einem Wertgewinn von 3,69 Punkten einen großen Sprung auf der Sympathie-Skala /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=5.html © getty 6/37 Platz 5: FC St. Pauli (63,26): Ein Zweitligist kann sympathischer sein als die Klubs im Oberhaus - die Kiez-Kicker beweisen das eindrucksvoll. Das ist auch ein deutlicher Wink in Richtung HSV /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=6.html © getty 7/37 Platz 6: Union Berlin (63,04): Überraschung! Union überzeugt mit seiner Art. Die Befragten zeigten sich angetan von den Hauptstädtern /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=7.html © getty 8/37 Platz 7: FC Augsburg (62,50): Platz 7 ist gut, verglichen mit dem Verlust von 1,86 Sympathie-Punkten aber durchaus eine Warnung für den FCA. Das schlechte Abschneiden in Europa könnte Einfluss genommen haben /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=8.html © getty 9/37 Platz 8: Borussia Mönchengladbach (62,12): Auch die Fohlen sind nicht ganz so beliebt wie 2015. Platz acht untermauert aber den Anspruch, seinen Fans nahe zu sein /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=9.html © getty 10/37 Platz 9: SV Sandhausen (61,07): Wer sich als Underdog über mehrere Jahre souverän in der 2. Liga hält, der ist der breiten Öffentlichkeit sympathisch - siehe Sandhausen /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=10.html © getty 11/37 Platz 10: Darmstadt 98 (61,05): Als "krassester Außenseiter aller Zeiten" feierten sich die Lilien selbst. Das kam in Deutschland wohl nicht so gut an: Im Vergleich zu 2015 büßte 98 stolze 2,02 Punkte ein /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=11.html © getty 12/37 Platz 11: Werder Bremen (60,66): Viktor Skripnik, ole! Werder arbeitet an seiner Außendarstellung und ist 1,94 Punkte sympathischer als im Vorjahr /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=12.html © getty 13/37 Platz 12: FC Ingolstadt (59,77): Die Schanzer haben mit einer Steigerung von 4,51 Punkten den zweitgrößten Sprung im letzten Jahr gemacht /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=13.html © getty 14/37 Platz 13: FC Heidenheim (59,67): Weiterhin viel zweite Liga in der oberen Hälfte der 36 Erst- und Zweitligaklubs. Das beschauliche Heidenheim mag man offensichtlich einfach /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=14.html © getty 15/37 Platz 14: Hamburger SV (59,18): Zweimal kratzte der Bundesliga-Dino am Ligaverbleib. Dass der HSV doppelt drin blieb, machte ihn wohl sympathischer: Stolze 3,91 Punkte legten die Hanseaten zu /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=15.html © getty 16/37 Platz 15: Eintracht Braunschweig (59,17): Der Abstieg schadete Braunschweigs Sympathiepunkten nicht - im Gegenteil. Über einen Punkt gewannen die Löwen dazu /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=16.html © getty 17/37 Platz 16: Würzburger Kickers (59,13): Neu in Liga zwei - und gleich mit einer ordentlichen Sympathie-Reputation /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=17.html © getty 18/37 Platz 17: 1. FC Nürnberg (58,60): Doppelter Rückschlag für den Club: Nicht nur der Aufstieg wurde verpasst - auch die deutschlandweite Sympathie hat nachgelassen (-0,93) /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=18.html © getty 19/37 Platz 18: VfL Bochum (58,15): Die sportliche Ambition ist erstklassig - in Sachen Sympathie gehört Bochum auch dahin: Rang 18 gehört gerade noch zur oberen Hälfte der Befragungsergebnisse /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=19.html © getty 20/37 Platz 19: SpVgg Greuther Fürth (57,74): Die "unscheinbaren" Kleeblätter finden sich im Mittelfeld der Tabelle wieder /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=20.html © getty 21/37 Platz 20: 1. FC Kaiserslautern (57,31): Der FCK verbesserte seinen Sympathiewert im letzten Jahr zwar (+2,31), jedoch reichte das nicht, um aus der "unsympathischen" Tabellenhälfte zu klettern /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=21.html © getty 22/37 Platz 21: 1860 München (56,25): Die Meinung, die man in Deutschland über die Löwen hat, veränderte sich im letzten Jahr kaum. Insgesamt gehört 60 aber nicht zu den Sympathieträgern unter den Profiklubs /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=22.html © getty 23/37 Platz 22: Arminia Bielefeld (55,95): Der Aufstieg aus der 3. Liga beförderte die Arminia wieder in Deutschlands Top 36 - und in Sachen Sympathie immerhin vorbei an einigen Bundesligisten... /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=23.html © getty 24/37 Platz 23: Eintracht Frankfurt (55,71): Die SGE hat eine der treusten und exzessivsten Fangemeinden der Bundesliga hinter sich - durch wiederholte Ausschreitungen in den letzten Jahren hat das aber wohl auch der Sympathie des Vereins geschadet /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=24.html © getty 25/37 Platz 24: Fortuna Düsseldorf (55,43): Fortuna bedeutet Glück. Aber das hatte Düsseldorf nicht, was die Wahrnehmung betrifft. Beim Sympathiewert ging es um 1,91 Punkte nach unten /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=25.html © getty 26/37 Platz 25: FC Schalke 04 (54,75): Anders als der Ruhrpott-Erzrivale aus Dortmund hadert S04 mit den Sympathiepunkten. Vielleicht wird es unter Christian Heidel ja schlagartig besser ... /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=26.html © getty 27/37 Platz 26: Karlsruher SC (54,43): Erstaunlich: Kein Klub aus der unteren Ranglisten-Hälfte hat im letzten Jahr so einen Sympathiewert-Verlust wie der KSC erlitten (-2,5) /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=27.html © getty 28/37 Platz 27: Hannover 96 (54,31): Die niedersächsische Landeshauptstadt zählt nicht zu den attraktivsten in Deutschland. Ähnlich ist das beim größten Verein der Stadt /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=28.html © getty 29/37 Platz 28: Erzgebirge Aue (54,21): Das Sparkassen-Erzgebirgstadion hat Charme - der färbt aber offenbar nicht auf die Sympathiewerte von Aue ab /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=29.html © getty 30/37 Platz 29: Hertha BSC (54,01): Von der Meisterschaft träumt in Berlin aktuell keiner mehr. Noch überraschender ist aber, dass Hertha auch bundesweit nicht gerade beliebt ist /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=30.html © getty 31/37 Platz 30: VfL Wolfsburg (53,39): Diese Platzierung kann auch Klaus Allofs nicht mehr weglächeln. In Sachen Sympathie kratzt der VfL am unteren Sechstel der Rangliste /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=31.html © getty 32/37 Platz 31: Bayer Leverkusen (53,37): So gerne die eigenen Fans Julian Brandt und Co. haben, so unsympathisch wirkt das von Bayer unterstützte Werksteam offenbar auf den Rest der Nation /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=32.html © getty 33/37 Platz 32: TSG Hoffenheim (52,21): Zu viel Kommerz verträgt die Liga nicht - zumindest steht ihr das nach Meinung der Befragten nicht gut zu Gesicht. Das Investor-getriebene Hoffenheim stößt wie Wolfsburg und Leverkusen auf wenig Sympathie /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=33.html © getty 34/37 Platz 33: VfB Stuttgart (51,29): Die Schwaben als eigenes Völkchen? Findet Deutschland jedenfalls, wenn es um den VfB geht. Dreht man die Tabelle um, ist Stuttgart auf Platz vier der unsympathischsten Vereine im Land /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=34.html © getty 35/37 Platz 34: FC Bayern München (46,53): Wer erfolgreich ist, büßt Sympathiepunkte ein. Der FCB ist der drittunsympathischste Verein der oberen Profiligen. Dabei hat sich Bayern gegenüber 2015 um 5,62 (!) Punkte verbessert - das schaffte kein anderer Klub /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=35.html © getty 36/37 Platz 35: SG Dynamo Dresden (45,10): Der sportliche Aufstieg ist nicht gleichzeitig auch einer beim Koeffizienten "Sympathie". Nur 45,1 Punkte bedeuten den vorletzten Platz der sympathischsten Vereine /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=36.html © getty 37/37 Rang 36: RB Leipzig (44,44): Leipzigs sportlicher Höhenflug stößt auf wenig Gegenliebe. Unter den obersten 36 Profiklubs in Deutschland ist RB zum unsympathischsten Verein gewählt worden /de/sport/diashows/1609/fussball/sympathischste-klubs/beliebteste-vereine-bundesliga-sympathie,seite=37.html

"Solides Gesamptpaket"

Sein neuer Trainer bei RB, Ralph Hasenhüttl, weiß die Qualitäten des 26-Jährigen zu schätzen. "Ich glaube, dass wir mit Pete einen Torwart haben, der nicht immer glänzt, sondern einfach ein solides Gesamtpaket ist. Ich glaube auch, dass seine Leistung besser ist, als die Wahrnehmung dieser", sagte er dem kicker.

Was er damit meint? Gulacsi vereitelte 45 Prozent aller Großchancen und hat bislang die viertwenigsten Gegentore aller Bundesliga-Keeper hinnehmen müssen. Zudem kassiert er nur alle 90 Minuten einen Treffer und befindet sich damit in den Top fünf der Liga.

Hasenhüttl interessieren aber nicht nur die Werte. Für ihn ist das Auftreten seines Torhüters entscheidend. "Genau das schätze ich an ihm: Dass er solide und ruhig ist, seinen Job sehr souverän und leise absolviert. Ein Torwart, der viel rumbrüllt, ist nicht mehr up to date."

Gulacsis Torwartspiel entspricht dem einer neuen Generation. Neben seinem sicheren Spiel auf der Linie und der guten Strafraumbeherrschung besticht er außerdem mit seinen fußballerischen Qualitäten. "Ich will aber noch schneller sein, noch explosiver, noch besser mit meinem Fuß. Ich bin so ein Typ, der immer mehr und mehr will", sagte er der MZ.

Mit diesen Leistungen und seiner ruhigen Ausstrahlung machte Gulacsi auch Ungarns Nationaltrainer Bernd Storck auf sich aufmerksam. Mittlerweile ist Leipzigs Nummer eins auch Stammkeeper im Nationalteam - und damit Nachfolger von Ungarns Torwart-Legende Gabor Kiraly.

Peter Gulacsi im Steckbrief