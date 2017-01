PAOK an Wolfsburgs Vieirinha dran?

Dienstag, 03.01.2017

Im Winter 2012 wechselte Vieirinha von PAOK Saloniki zum VfL Wolfsburg und entwickelte sich dort zu einem überdurchschnittlichen Rechtsverteidiger, der für portugiesische Nationalmannschaft debütierte. Doch der Ex-Klub ruft ihn zurück, so die Bild.

Demnach hätten die Griechen in den letzten Jahren den Kontakt zum 30-Jährigen nie aufgegeben, sondern sich mehrfach um ihn bemüht. Nun wäre wohl ein Angebot von rund sechs Millionen Euro fällig, um die Wölfe zum Abheben des Hörers zu bewegen.

So viel soll PAOK für Vieirinha jedoch vorerst nicht auf den Tisch legen wollen. Es deuten sich zähe Verhandlungen an, so der Bericht. Bisher brachte es Vieirinha auf sieben Einsätze in der Hinrunde 2016. Er verpasste mehrere Partien aufgrund kleinerer Verletzungen.

Vieirinha im Steckbrief