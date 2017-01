Medien: Wolfsburg denkt an Dimata

Dienstag, 31.01.2017

Yunus Malli und Paul-Georges Ntep verstärken bereits die Offensive des VfL Wolfsburg. Mit Landry Dimata könnte Nummer drei im Winter noch dazustoßen.

Wie Het Nieuwsblad aus Belgien berichtet, haben die Wölfe Interesse an Landry Dimata vom KV Oostende.

Der 19-jährige Stürmer konnte in der belgischen Liga acht Tore in 19 Einsätzen erzielen und hat damit neben Wolfsburg noch weitere Interessenten auf sich gezogen.

Deshalb könnte der VfL schon im Winter zuschlagen, um der Konkurrenz zuvor zu kommen, so der Bericht.

Demnach würde Wolfsburg zuschlagen und Dimata anschließend für ein halbes Jahr zurückverleihen. "Ich garantiere, dass Dimata gegen Genk spielt. Was denken Sie: Dass wir ihn direkt vor so einem Pokalduell medizinische Tests ablegen lassen?", so Präsident Luc Devroe.

Landry Dimata im Steckbrief