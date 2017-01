Ismael: Malli? Soll Gomez einsetzen

Dienstag, 10.01.2017

Ismael geht mit einem guten Gefühl in die Rückrunde. Dazu tragen unter anderem Paul-Georges Ntep und Yunus Malli bei. In der Bild erklärte Ismael, was er von seinen Spielern erwartet. Malli könne "durch seine Einzelaktionen, durch seine Genialität Mario Gomez in Szene setzen". Ntep dagegen sei "unberechenbar" am Ball: "Er ist schnell, stark im Eins-gegen-Eins."

Gute Voraussetzungen für eine erfolgreichere zweite Serie. Dafür will Ismael volles Engagement sehen: "Wir brauchen das Feuer von jedem Spieler, um nicht wieder in eine solche Situation zu kommen, in der wir lange waren."

Der erhöhte Konkurrenzkampf im Kader soll zu einer deutlichen Leistungssteigerung der ersten Elf führen. "Es ist absolut normal, dass Spieler unzufrieden sind, wenn sie auf der Bank sitzen. Diese Spieler müssen mir dann auf dem Platz zeigen, dass ich als Trainer die falsche Entscheidung getroffen habe", wird Ismael deutlich.

Durch die verspäteten Neuzugänge und eine Grippewelle waren die Bedingungen im Trainingslager dennoch nicht ideal. "Ich hätte gerne alle Spieler auf dem gleichen Level", sagte Ismael.

