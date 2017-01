Ex-Hoffenheimer Babel wechselt zu Besiktas

Montag, 02.01.2017

Der Niederländer kommt ablösefrei an den Bosporus und erhält einen Vertrag bis 2019. Sein Gehalt liegt zunächst bei 1,2 Millionen Euro in der ersten Saison, bevor jede weitere Spielzeit 2,1 Millionen Euro einbringt. Für Depor, das ihn im September bis Jahresende verpflichtet hatte, traf Babel in zwölf Spielen fünfmal. Einen weiteren Treffer bereitete er vor.