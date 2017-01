Frings und Darmstadt: "Eine geile Sache"

Montag, 09.01.2017

"Es wäre ja nicht das erste Wunder", erwidert Frings im Bild-Interview, dass eigentlich niemand in Fußball-Deutschland an einen Klassenverbleib der Lilien glaubt. "Aber das ist auch eine geile Sache, dass man alle überraschen kann. Das versuche ich, den Jungs jeden Tag zu sagen."

Mit nur acht Punkten auf dem Konto starten die Hessen in die zweite Saisonhälfte. Wie geht Wiese die Arbeit also an? "Glauben vermitteln, überzeugend sein, hart arbeiten. Das ist das, was wir brauchen."

Sollte es mit dem Klassenerhalt nichts werden, könne er nicht garantieren, dass er bleibt. Schließlich hänge das auch vom Verein ab. "Wenn man mit meiner Arbeit nicht zufrieden ist, dann bringt das auch nichts."

Torsten Frings im Steckbrief