Wiese: "Frings passt perfekt"

Dienstag, 03.01.2017

Bei Werder Bremen waren Torsten Frings und Tim Wiese lange Teamkollegen. Nun ist der eine ins Showgeschäft enteilt, der andere übernahm kürzlich den SV Darmstadt 98 als Cheftrainer. Frings soll die Lilien in der Bundesliga halten und hat dabei die Rückendeckung von Wiese.

"Torsten rettet Darmstadt! Er passt als Typ perfekt zum Klub. Ein Kämpfer, der andere motiviert. Als Spieler konnte man sich immer auf ihn verlassen. Jetzt ist auch als Trainer Verlass auf ihn", erklärte der ehemalige Torhüter sein Vertrauen in den neuen Trainer Darmstadts.

Frings und Wiese trainierten zuletzt gemeinsam in einem Fitnessstudio: "Torsten ist ein Freund. Da drücke ich jetzt natürlich Darmstadt beide Daumen." Die Chance bei den Lilien zu trainieren, ergebe sich nicht ständig: "Es ist eine riesige Chance für ihn. Trainer gibt es sehr viele, aber nur 18 arbeiten in der Bundesliga. Da musste Torsten zugreifen." Er könne ohnehin nur gewinnen: "Wenn er drin bleibt, bauen sie ihm in Darmstadt ein Denkmal!"

Torsten Frings im Steckbrief