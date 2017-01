Sokratis: Fehlende Titel machen mich traurig

Freitag, 27.01.2017

"Die Jahre, die ich in der Bundesliga verbracht habe, sind sehr schön gewesen. Was mir aber noch fehlt, sind die Titel. Das macht mich ein wenig traurig", sagt Sokratis gegenüber der Bild über zwei Jahre in Bremen und die nunmehr vierte Saison beim BVB.

Auch in dieser Saison scheint die Meisterschaft zu weit weg. Der Grieche sieht dennoch Chancen auf einen Titelgewinn: "In der Bundesliga wird es in dieser Saison mit Sicherheit sehr schwer, da müssen wir realistisch sein. Aber im DFB-Pokal ist es noch möglich", erklärte Sokratis.

International ist der BVB ebenfalls gut im Rennen: "In der Champions League wird es ebenfalls sehr schwer, da brauchst du auch viel Glück, nicht zuletzt mit Auslosungen. Dort sind Mannschaften wie Bayern, Barcelona, Manchester oder Madrid mit im Wettbewerb", so der Innenverteidiger.

Sokratis Papastathopoulos im Steckbrief