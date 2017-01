Medien: Sam zum Medizincheck in Darmstadt

Samstag, 14.01.2017

Bei den Schalke-Profis stand er nur im bedeutungslosen Europa-League-Spiel gegen Salzburg für 15 Minuten auf dem Platz, für mehr hatte es nicht gereicht. Seine technischen Qualitäten sowie der überdurchschnittliche Antritt könnten dem aktuell Tabellenletzten dennoch weiterhelfen. Auch Sam kann die Chance nutzen und sich mit guten Leistungen in der deutschen Beletage wieder in Erinnerung rufen.

Wie die Bild weiter berichtet, sollen die beiden Klubs über ein Leigeschäft verhandeln. Die vier Millionen Euro, die Sam bei den Königsblauen jährlich verdient, werden für die Darmstädter nicht zu stemmen sein. Schalke müsste also den Großteil übernehmen. Eine Entscheidung soll demnach am ebenfalls am Samstag getroffen werden.

Sidney Sam im Steckbrief