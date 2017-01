Garcia: "Will etwas, was ich verdient habe"

Mittwoch, 25.01.2017

Thomas Eichin und nun Frank Baumann sind die Verantwortlichen bei Werder Bremen. Keiner von beiden konnte bisher Einigung mit Santiago Garcia erzielen. Der Verteidiger stellt in der Bild einmal mehr klar, wie seine Vorstellungen sind.

"Ich will einen guten Vertrag. Ich habe über vier Jahre fast immer gespielt. Deswegen will ich etwas, was ich verdient habe", so der Argentinier.

Das Arbeitspapier des 28-Jährigen läuft im Sommer aus. Bremen ist somit unter Druck, bald zu verlängern.

Baumann erklärt: "Beide Seiten haben gewisse Vorstellungen. Die müssen wir zusammenbringen." Er kann inzwischen verraten: "Ich denke, es gibt keine unüberwindbaren Probleme."

Santiago Garcia im Steckbrief