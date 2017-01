Leipzigs Kaderplanung für Europa läuft

Dienstag, 31.01.2017

Die Bild hat einen näheren Blick auf den Kader des Aufsteigers geworfen. Außer Dayot Upamecano wird im Winter kein Neuzugang nach Sachsen kommen, im Sommer könnten es allerdings gleich deren fünf werden. Schließlich umfasst der Kader der Leipziger derzeit lediglich 22 Profis und zwei Nachwuchsspieler.

"Sollten wir nächstes Jahr international spielen, dann glaube ich, bräuchten wir 20 gleichwertige Feldspieler, so dass du auch mal in größerem Stile rotieren kannst", kündigte Rangnick an.

Bei der möglichen Transferoffensive bleibe zwar das Profil der potenziellen Neuzugänge gleich - sie sollen jünger als 24 Jahre alt sein und Stärken im Spiel gegen den Ball haben.

Jedoch würde sich infolgedessen das Gehaltsgefüge verändern. Der bisherige selbst auferlegte Salary Cap von drei Millionen Euro pro Jahr würde dann angehoben und der Gesamtetat stiege von 40 auf 60 Millionen Euro.

