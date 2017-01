Schwegler sorgt sich um Nagelsmann-Verbleib

Donnerstag, 12.01.2017

Nagelsmann besitzt bei der TSG noch einen Vertrag bis 2019. Trotzdem sorgt sich Schwegler um einen Abschied seines Trainers. "Ich hoffe für den Verein, dass er lange gehalten werden kann. Auch wenn es sehr schwierig wird, weil er irgendwann sicher noch für Höheres berufen ist", sagte Schwegler der BILD. Und weiter: "Wir haben den besten Mann auf der Trainer-Position. Julian Nagelsmann ist wirklich ein absoluter Top-Trainer, das hat jeder relativ schnell gemerkt."

In der Rückrunde möchte man an die Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. Angesprochen auf die verpasste Teilnahme an der Europa League im letzten Jahr zeigte sich Schwegler für die laufende Spielzeit optimistisch. "Dieses Jahr bin ich überzeugt, dass wir das durchziehen können."

Pirmin Schwegler im Steckbrief