SCF will BVB-Leihgabe Stenzel fest verpflichten

Mittwoch, 11.01.2017

"Bislang hat er es gut gemacht. Unsere Position ist relativ klar. Wir glauben, dass es für beide Seiten Sinn macht, wenn Pascal den Weg mit uns weitergeht", sagte SCF-Sportvorstand Jochen Saier dem kicker.

Da die Freiburger nicht über eine Kaufoption verfügen, liegt der Ball diesbezüglich jedoch bei Borussia Dortmund. Dort hat man sich jedoch noch nicht zu den weiteren Planungen mit Stenzel geäußert.

Stenzel selbst gefällt es in Freiburg. "Ich war bisher selten in einem Team, wo sich alle so gut verstehen. Ich fühle mich sehr wohl und sehr wertgeschätzt im Verein." Er wechselte im Januar 2016 zu Freiburg und spielte mit elf Startelfeinsätzen eine gute Rolle beim Aufstieg in die erste Liga. Auch dort behauptet der erst 20-Jährige mit 13 Einsätzen als Rechtsverteidiger und im rechten Mittelfeld bislang seinen wichtigen Platz im Team.

Langfristig sieht Stenzel sich jedoch auf seiner Ausbildungsposition, der Sechs. Die Möglichkeit dort Spielzeit zu bekommen, ist bei Freiburg sicherlich größer als beim Champions-League-Teilnehmer Dortmund, was ihm auch Saier in Aussicht stellt: "Erstmal ist seine Variabilität wertvoll. Auf Strecke kann er sich durchaus aber auch bei uns auf der Sechs wiederfinden", so der Freiburger Sportchef.

Pascal Stenzel im Steckbrief