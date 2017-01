Walace in Hamburg gelandet

Montag, 30.01.2017

Zudem stehen die Hamburger unmittelbar vor der Verpflichtung des brasilianischen Olympiasiegers Walace von Grêmio Porto Alegre.

Der 21-Jährige landete mittags auf dem Hamburger Flughafen und sollte noch im Laufe des Tages den obligatorischen Medizin-Check absolvieren. Für den defensiven Mittelfeldspieler soll der Tabellenvorletzte rund neun Millionen Euro zahlen. Walace wäre nach Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos der dritte Winter-Zugang an der Elbe.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Drawz ist nach Finn Porath, Frank Ronstadt, Dren Feka, Mats Köhlert, Jonas Behounek und Christian Stark bereits das siebte Eigengewächs, das der HSV in der jüngsten Vergangenheit an sich binden konnte.

"Er kann es auch schaffen"

"Marco ist der nächste Beleg dafür, dass unser Training und unsere Trainer im Nachwuchsbereich stark sind. Er zählt zu den absoluten Top-Performern bei uns", sagte Direktor Sport Bernhard Peters: "Er ist ein super Junge, hat tolles Können und ist klug. Er weiß genau, was er will, um in den Profibereich zu kommen. Er kann es auch schaffen."

Walace war seit August 2014 Stammspieler bei Grêmio und gehörte beim Pokaltriumph im vergangenen Dezember zu den Stützen des Teams. Der 1,88 m große Defensivmann holte mit Brasiliens Olympiateam bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro erstmals Fußballgold für den Rekord-Weltmeister und bestritt am vergangenen Mittwoch beim 1:0 gegen Kolumbien sein zweites Länderspiel für die Selecao.

Walace im Steckbrief