Bruma: "War schon richtig, zum HSV zu gehen"

Samstag, 21.01.2017

Bruma hat über seine Zeit in der Hansestadt gemischte Gefühle, wie er in einem Interview mit Bild beschreibt: "Mental war das schon richtig, so jung zum HSV zu gehen. Es war keine so schöne Zeit, aber sie machte mich auch erwachsener. Man muss auch schwierige Zeiten erleben, um die besseren Zeiten genießen zu können."

Bruma will nun mit dem VfL Wolfsburg drei Punkte bei seinem Ex-Arbeitgeber (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) einfahren, um die Saison der Wölfe noch zum Besseren zu wenden. Bisher blieben die Wolfsburger in dieser Spielzeit unter den Erwartungen.

Jeffrey Bruma im Steckbrief