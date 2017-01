Rosenthal: "Frings ist einer von uns"

Dienstag, 10.01.2017

"Ich hab mein erstes Bundesligaspiel gegen ihn gespielt. Er ist absolut noch ein Kicker, einer von uns sozusagen. Er will am liebsten selber noch mitspielen, wenn der Körper noch könnte. Er hat immer noch einen guten Spruch auf den Lippen. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er hat oben mitgespielt, weiß, was es braucht, erfolgreich Fußball zu spielen", erklärte Rosenthal.

Frings geht es erst einmal darum einige Punkte zu sammeln - genau wie dem Darmstädter Mittelfeldspieler: "Wir haben nicht ewig Zeit, um auf Punkte zu warten, dazu haben wir zu wenig. Wir brauchen Punkte, am besten sofort. Und warum nicht gegen eine Mannschaft, die auch den Trainer gewechselt hat."

Für den SV Darmstadt geht es am 17. Spieltag nach der Winterpause gegen Borussia Mönchengladbach. Diese trennten sich kürzlich von Andre Schubert und vertrauen seitdem auf Dieter Hecking.

Jan Rosenthal im Steckbrief