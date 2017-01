Badstuber: Neuer ist mein Schalke-Berater

Samstag, 14.01.2017

"Manuel hat mir Glückauf gewünscht und gesagt, dass der Pott schön ist. Er steht parat, um mir wichtige Tipps zu geben", erklärte der Defensivmann gegenüber der Bild. Zudem habe er mit den Gelsenkirchenern viel vor: "Wir sind noch in allen drei Wettbewerben. Das Team hat die Chance und das Potenzial, um Europa erneut zu erreichen."

Auch sein Image als anfälliger Dauerinvalide möchte Badstuber ein für alle Mal loswerden: "Schalke wird eine extrem wichtige Zeit für mich. Ich habe mich persönlich und mental weiterentwickelt. Ich möchte nicht der alte Badstuber vor den Verletzungen, sondern der neue Badstuber werden und ein neues Niveau erreichen."

Wie es nach Ablauf des Deals weitergehen soll, vermag der 27-Jährige noch nicht vorherzusagen: "An Juni denke ich noch nicht. Wir werden sehen, was in diesem halben Jahr herauskommt und dann passiert."

Holger Badstuber im Steckbrief