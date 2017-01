Bayern verleiht Badstuber an Schalke

Dienstag, 10.01.2017

"Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen", sagte Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Daher hat er uns gebeten, zu Schalke wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen." Der FC Bayern hoffe, "dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünscht ihm nur das Beste".

Badstuber (27), der so häufig schwer verletzt war, wird in den kommenden Tagen zur medizinischen Routine-Untersuchung bei den Königsblauen vorstellig werden. "Ich bin dankbar, dass der FC Bayern meinem Wunsch nachgekommen ist. Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", sagte er. Schalke-Manager Christian Heidel hatte zuvor betont, Badstuber sei "in der Spieleröffnung einer der besten Innenverteidiger, die ich kenne. Jetzt ist er topfit und kann voll trainieren."

An Badstuber hatten zuletzt mehrere Vereine Interesse gezeigt - unter anderem der Hamburger SV und Manchester City.