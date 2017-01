Gisdol: "Es wird eine knallharte Rückrunde"

Freitag, 06.01.2017

Vor dem Abflug ins Trainingslager nach Dubai sagte der Coach des aktuellen Tabellen-16. der Bundesliga gegenüber der Bild über die Ausgangsposition: "Es wird eine knallharte Rückrunde. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Mannschaften, die in der Tabelle vor uns stehen, sind alle gute Teams. Es wird bis zum letzten Spieltag ein ganz enges Rennen."

Besonders warnt der 47-Jährige davor abzuheben: "Zwar haben wir uns eine viel bessere Ausgangsposition verschafft, als wir vor ein paar Wochen noch vermutet hatten. Mehr ist es allerdings noch nicht."

"Die Karten werden neu gemischt"

Kraft für die schwierige Rückrunde soll sein Team im Trainingslager sammeln: "Die Karten werden neu gemischt und jeder kann sich wieder in den Vordergrund spielen. Es wird auf der ein oder anderen Position heiße Duelle geben."

Unter anderem könnte die Situation auf der Torhüterposition heiß werden. Dort ist Rene Adler nämlich wieder fit, zum Ende der Hinserie hatte dessen Vertreter Christian Mathenia jedoch überzeugt.

Gisdol lässt die T-Frage offen

Über das Duell um die Nummer eins sagte Gisdol: "Ich werde mir erst einmal in aller Ruhe ein Bild machen, mir anschauen, wer in welchem Zustand ist. René hat bis zu seiner Verletzung gespielt. Mathenia hat es gut gemacht, als er reingekommen ist. Beide hätten Anspruch auf diese Position."

Dass es gelungen ist, Mergim Mavraj vom 1. FC Köln zu verpflichten, ist aus Gisdols Sicht ein großer Coup: "In Köln hat er in dieser Saison eine tolle Vorrunde gespielt. Es ist schon außergewöhnlich, dass man in der Winterpause einen Spieler bekommt, der bei einer so guten Mannschaft alle Spiele gemacht hat."

