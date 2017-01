Todt: "Schlechteste Leistung der Saison"

Sonntag, 29.01.2017

"Wir haben heute gesehen, wie Abstiegskampf geht. Nur leider haben wir das nicht gezeigt, sondern der Gegner. Die erste Stunde des Spiels war eine der schlechtesten Leistungen von uns in dieser Saison", sagte Jens Todt gegenüber Sky und fügte an: "Wir haben allen Grund, besorgt zu sein. Das ist eine dramatische Situation. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und anders auftreten, damit die nötigen Punkte kommen."

Auch Gisdol kritisierte die Leistung seiner Mannschaft: "Wir müssen ganz schnell wieder in die Spur kommen und die ordentliche Ausgangsposition erreichen, die wir uns vor Weihnachten erarbeitet haben, wo wir jeden einzelnen Zweikampf so geführt haben, als ob es der letzte in der Saison wäre. Sonst hast du keine Chance, da hinten rauszukommen."

Nach der Niederlage gegen Ingolstadt steht der Hamburger SV mit 18 Punkten bei Platz 17, nur Darmstadt hat weniger Punkte.

