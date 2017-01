Altintas: "Will wahres Gesicht zeigen"

Dienstag, 03.01.2017

In der U21 gelangen Batuhan Altintas einst elf Tore in elf Spielen. Beim Hamburger SV fand der Stürmer jedoch vorerst keinen Platz im Kader der Profis und zog so Richtung Kasimpasa. Dort legte der 20-jährige Türke eine beeindruckende Leistung nach der anderen hin und steht vor der Rückkehr im Sommer.

Sechs Tore gelangen ihm in 15 Spielen, alle 132 Minuten feierte Altintas einen Treffer. Das würde er bald auch gerne in der Bundesliga tun. "Ich will den Fans, der Stadt und der Liga mein wahres Gesicht zeigen. Das bin ich den Leuten schuldig", erklärte er der Bild.

Für Altintas ist vor allem wichtig, nicht in der grauen Masse zu verschwinden: "Ich will nicht, dass man in ein paar Jahren sagt: ‚Der Altintas war einer von vielen.' Ich werde physisch in einer Top-Verfassung sein und hoffentlich viele Tore schießen." Bis 2018 läuft sein Vertrag noch beim HSV, er hofft auf eine Verlängerung.

Batuhan Altintas im Steckbrief