Stöger gibt Jojic weitere Chance

Mittwoch, 04.01.2017

Von Borussia Dortmund ging es zum 1. FC Köln, die Ansprüche an Milos Jojic waren entsprechend hoch. Der Serbe konnte sie jedoch bisher nicht erfüllen, vielmehr wurde als potentieller Abgang für den Winter gehandelt. Peter Stöger will davon nichts wissen.

In der Bild-Zeitung zeigte sich der Trainer auch weiterhin auf Jojics Seite: "Ich plane mit ihm! Milos war nie bei mir und hat nie gesagt, dass er weg will. So ist Milos vom Typ her auch nicht. Er lässt sich nicht hängen." Auf vier Einsätze brachte es der 24-Jährige in der laufenden Saison.

"Man kann ihm wirklich nichts vorwerfen. Von der Arbeit und seinem Engagement her ist das alles top bei ihm. Wir versuchen, dass wir mit ihm zusammen den Schalter umlegen und er zu mehr Einsatzzeit kommt", meint Stöger dennoch.

