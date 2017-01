Schmadtke: Kein FC-Angebot für Wimmer

Sonntag, 08.01.2017

"Kevin war da, die Situation bei den Spurs ist für ihn nicht so prickelnd. Aber es ist nicht so, dass Tottenham irgendetwas verhindert hätte. Wir haben keine offizielle Anfrage an Tottenham gestartet, dass wir den Spieler haben wollten", sagte Schmadtke dem kicker. Hat sich das Thema also erledigt? "Heute, ja."

270 Premier-League-Minuten stehen in dieser Saison für Wimmer zu Buche. Bei den Spurs muss sich der Österreicher derzeit hinter den gesetzten Toby Alderweireld und Jan Vertonghen einreihen.

