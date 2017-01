Hamburger SV stellt Spahic frei

Dienstag, 03.01.2017

Erst war es nur Cleber, jetzt wird auch noch Emir Spahic den Hamburger SV verlassen. Die Hanseaten bauen im Winter ihre Innenverteidigung komplett um, dabei war der Bosnier bisher fester Teil der Pläne gewesen.

Am Dienstagmittag jedoch gab der HSV bekannt, sich mit sofortiger Wirkung vom 36-Jährigen zu trennen. "Wir haben hier in den vergangenen Wochen einen Veränderungsprozess innerhalb des Kaders angeschoben", erklärte Trainer Markus Gisdol die Entscheidung.

Für ihn geht es nur ohne Spahic weiter: "Dieser Prozess beinhaltet nun unter anderem, dass wir künftig ohne Emir Spahic planen und es demzufolge für das Beste halten, wenn die Wege von Verein und Spieler sich trennen."

Vorstandschef Heribert Bruchhagen wird mit dem Bosnier einen Auflösungsvertrag aushandeln, so die Ankündigung. Er gab zum Transferfenster an: "Wir werden aber keine permanenten Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir arbeiten an unterschiedlichen Konstellationen."

