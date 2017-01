Medien: Gladbach bedient sich bei Chelsea

Sonntag, 08.01.2017

Loftus-Cheek erhält bei den Blues nicht die nötige Spielpraxis, weshalb ein Leihgeschäft bis zum Saisonende als wahrscheinlich gilt. Neben Gladbach sollen aber auch der AS Monaco, Stoke City, der FC Watford und der FC Middlesbrough Interesse am 20-Jährigen zeigen.

Mit den Fohlen hat Chelsea schon positive Erfahrungen hinsichtlich Leihgeschäften gesammelt. Andreas Christensen, vor eineinhalb Jahren leihweise an den Niederrhein gewechselt, entwickelte sich bei der Borussia zum absoluten Stammspieler in der Innenverteidigung und soll im Sommer an die Stamford Bridge zurückkehren.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch Thorgan Hazard sollte einst Spielpraxis bei der Fohlenelf sammeln, Manager Max Eberl verpflichtete den jungen Belgier allerdings fest.

Alles zu Gladbach