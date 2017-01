Eberl schiebt Villalba erneut auf

Montag, 02.01.2017

Mit 19 Jahren direkt in den Abstiegskampf der Bundesliga? Für Max Eberl keine gute Idee, so die Bild, weshalb der Sportdirektor Borussia Mönchengladbachs vorerst auf den Transfer von Julio Villalba verzichten will. Der Stürmer soll noch ein halbes Jahr länger in Paraguay bleiben.

Die Ablöse sei bereits bezahlt, Gladbach schiebt den Transfer nach dem Sommer nun auch im Winter nochmals auf. Eberl rechnet nicht damit, dass das Talent unter Hecking viel Spielzeit erhalten würde. Im Sommer 2017 soll Villalba dann für 1,5 Millionen Euro in die Bundesliga kommen, so der Plan.

