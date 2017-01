Hecking muss auf vier verzichten

Freitag, 06.01.2017

Statt wie in den vergangenen Jahren an der türkischen Riviera, bereitet sich der Tabellen-14. diesmal an der Costa del Sol auf die zweite Saisonhälfte vor. "Wir sind überzeugt davon, dass wir auch dort gute Bedingungen vorfinden werden", sagte Teammanager Steffen Korell.

