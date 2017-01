Hecking gespannt auf Gegenüber Frings

Mittwoch, 18.01.2017

Am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) ist es soweit: Der SV Darmstadt 98 startet gegen Borussia Mönchengladbach nicht nur wieder in den Spielbetrieb, sondern auch in die Ära Torsten Frings. Gegenüber Dieter Hecking ist dementsprechend sehr gespannt.

"Wer Torsten als Spieler erlebt hat, der weiß, dass er sein Team sehr gut auf uns einstellen wird", so Hecking, der die Fohlen ebenfalls zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufs Feld führen wird. Er meint zur Bild: "In dem einen Spiel kann mir der Erfahrungsschatz vielleicht in kleinen Nuancen helfen."

Insgesamt hat Hecking schon jetzt großen Respekt vor Frings: "Natürlich kann ich die Arbeit von Torsten noch nicht beurteilen. Aber: Er ist seine Aufgabe sicher mit einer Riesen-Motivation angegangen. Darmstadt kann den Kontakt zu den Teams vor ihnen jetzt wieder herstellen."

Beide Teams sind zum Siegen verdammt. Borussia Mönchengladbach steht knapp über den Abstiegsrängen, Darmstadt ist Tabellenletzter.

