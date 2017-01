Medien: Milan baggert an zwei Gladbachern

Samstag, 14.01.2017

Angeblich will das Konsortium 350 Millionen Euro in den Verein investieren, um das Team aus der Lombardei so schnell wie möglich in die Champions League zurückzuführen. Mit zweistelligen Millionensummen muss bei den Rossoneri für die zwei Mittelfeldakteure allerdings gerechnet werden.

Dahouds Vertrag endet im Jahr 2018. Bei Kramer läuft der Kontrakt erst 2021 aus. Im Winter wird die Borussia wohl noch nicht mit sich verhandeln lassen, so betonte Max Eberl zuletzt beim Express: "Stand jetzt steht unser Kader für die Rückrunde. Wir planen daher, keinen Spieler mehr abzugeben. Und wir werden wohl auch keinen mehr holen."

Im Sommer allerdings müssen sich die Fohlen zumindest bei Dahoud ernsthafte Gedanken um einen Verkauf machen. Neben dem AC Milan hatte zuletzt auch Juventus Turin Interesse am 21-Jährigen bekundet.

