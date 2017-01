BVB-Wechsel geplatzt: Zelalem zu VVV-Venlo

Mittwoch, 25.01.2017

In Venlo soll der Zelalem die Spielpraxis erhalten, die er in dieser Saison bislang fast nur für die U23 der Gunners sammeln konnte. Erst zweimal lief er für das Team von Arsene Wenger auf. Der BVB hatte sich offenbar erhofft, einen ähnlichen Deal wie Werder Bremen mit Serge Gnabry zu landen, der unmittelbar nach seiner Ankunft in der Bundesliga durchstartete. Genauso wie 1899 Hoffenheim kassierten die Borussen allerdings eine Absage. Auch, da Wenger Berichten zufolge plant, den auslaufenden Vertrag des Youngsters zu verlängern.

Der in Berlin geborene Mittelfeld-Akteur kann in Venlo voraussichtlich zum Aufstieg beitragen. Nach 21 Spieltagen steht der Klub von der deutsch-niederländischen Grenze mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

