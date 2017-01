Transfer-Hammer: Subotic einig mit Köln?

Mittwoch, 25.01.2017

Die Bild vermeldet den Wechsel als perfekt. Demnach soll Subotic, der sich nach überstandenen Knie-Problemen am Mittwoch wieder fit gemeldet hatte, sich bereits in Köln befinden und am Donnerstag die medizinischen Untersuchungen absolvieren. Der Spieler und beide Klubs sind sich demnach einig.

Der 29-Jährige kommt dem Bericht zufolge zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis, danach soll der FC entscheiden können, ob der Innenverteidiger auch länger am Rhein bleiben soll.

Die Kölner reagieren mit dem Transfer auf den Abgang von Mergim Mavraj, der den FC im Winter Richtung Hamburg verließ.

