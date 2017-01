Bericht: Ramos zu "99 Prozent" zu Granada

Samstag, 14.01.2017

Nun berichtet die spanische Zeitung Ideal, dass der Stürmer zu "99 Prozent" zum FC Granada wechselt. Angedacht ist offenbar, dass der 30-Jährige bis zum Ende der Saison für den spanischen Erstligisten aufläuft und anschließend nach China zu Chongqing Lifan transferiert wird. Das hatten verschiedene Medien bereits am Anfang des Jahres berichtet.

Sowohl Granada als auch der chinesische Erstligist gehören dem Geschäftsmann Jiang Lizhang, weshalb ein solches Modell mehr als wahrscheinlich ist.

Ramos, der 2014 von Hertha BSC zum BVB wechselte, stand in der aktuellen Saison nur viermal in der Startelf. In 79 Partien für Schwarz-Gelb schoss er 19 Tore.

Adrian Ramos im Steckbrief