Berater: Henrichs bleibt bis mindestens 2018

Montag, 09.01.2017

Benjamin Henrichs will erstmal bleiben

Als Verteidiger schaffte Benjamin Henrichs in der vergangenen Hinrunde den Sprung in die erste Mannschaft von Bayer Leverkusen. Das weckt Interessenten, doch sein Berater will ihn vorerst bei Roger Schmidt halten. Das Vertrauen des Trainers ist enorm groß.

Mit 19 Jahren hat sich Henrichs als Außenverteidiger festgespielt und damit unter anderem Routinier Roberto Hilbert aus dem Kader gedrängt. Berater Ali Bulut sagt dem kicker deshalb: "Für den nächsten Schritt muss es der richtige Zeitpunkt sein." Dieser sei noch nicht gekommen.

Bis 2020 ist Henrichs noch in Leverkusen gebunden. "Benny soll erst mal seine erste komplette Bundesligasaison spielen und die dann noch mal bestätigen", so Bulut. Somit wäre ein Abgang frühestens im Sommer 2018 denkbar.

