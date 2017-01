Vor Wechsel zu Bayer: Ärger um Bailey

Samstag, 28.01.2017

Wie die belgische Zeitung Het Belang van Limburg berichtet, wäre Bayer wohl sogar bereit, den 19-Jährigen bis zum Sommer zurück zu verleihen. Das Geschäft könnte allerdings am Berater und Stiefvater Baileys, Craig Butler, scheitern.

Nachdem Genk Butlers Sohn nicht wie versprochen in den Profikader beförderte, will er nun eine potenzielle Rückkehr von Bailey zum belgischen Erstligisten verhindern. In diesem Falle wollen die Belgier allerdings eine zusätzliche Million Ablöse, die den Transfer wohl nicht gefährden soll, ihn aber weiter verzögern konnte.

Der Bundesligist hat bis Dienstag um 18 Uhr Zeit, die ausgefüllten Transferpapiere einzureichen und den Wechsel somit perfekt zu machen.

Leon Bailey im Steckbrief