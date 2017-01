Wagt Dragovic die Risiko-Rückkehr?

Donnerstag, 26.01.2017

Der Österreicher will seinen Platz in der Verteidigung auf keinen Fall wieder an Jonathan Tah verlieren und pocht folglich auf eine baldige Rückkehr. Die scheint laut kicker schon in gut einer Woche möglich zu sein, weil es sich nur um einen extrem kleinen Teil der Sehne handelt, der betroffen ist.

Steigt der Innenverteidiger allerdings wieder zu früh ein, könnte die Sehne reißen, was eine monatelange Pause zur Folge hätte. Es bleibt also abzuwägen, ob Dragovic das Risiko wirklich eingehen möchte.

Aleksandar Dragovic im Steckbrief