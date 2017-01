Offiziell: Everton holt Wolfsburgs Donkor

Mittwoch, 25.01.2017

Ein Tor gelang Anton Donkor in zwölf Einsätzen in der Regionalliga Nord für den VfL Wolfsburg. Deshalb dürfte der FC Everton also nicht auf den 19-jährigen Flügelspieler aufmerksam geworden sein. Wie offiziell bestätigte wurde, wechselt er auf Leihbasis zu den Toffees.

Zuletzt auf eine Leihe angesprochen, sprach Donkor von einer "guten Sache." Damals war allerdings noch die Rede von Aston Villa. So oder so: Der U-Nationalspieler Deutschlands will Spielpraxis sammeln und kann das offenbar fortan beim FC Everton.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Anton Donkor im Steckbrief