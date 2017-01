Nouri will gegen Bayern "Haltung sehen"

Mittwoch, 25.01.2017

Lange war der SC Freiburg drauf und dran, dem FC Bayern München im ersten Pflichtspiel 2017 Punkte abzuluchsen. Dort will Werder Bremen am kommenden Wochenende ebenfalls ansetzen. Trainer Alex Nouri geht mutig in das erste Rückrundenspiel.

War das Hinspiel noch ein 0:6-Debakel für die Werderaner, will Nouri jetzt eine andere Mannschaft sehen. "Ich versuche, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie an sich glaubt und eine gewisse Überzeugung von ihrer eigenen Stärke hat", meint der Coach, fordert aber zugleich "Haltung."

"Freiburg hat eindrucksvoll gezeigt, wie es geht. Diszipliniert, mit viel Leidenschaft. So kann man die Bayern ärgern. Diesen Mut wollen wir auch zeigen", führt Nouri aus. Er bereitet seine Spieler auf einen Kampf vor: "Sie sind 125 Kilometer gelaufen. Das zeigt, dass man mit viel Aufwand und Disziplin antreten muss."

