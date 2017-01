Halilovic: "War nicht glücklich in Hamburg"

Freitag, 27.01.2017

"Ich war nicht glücklich in Hamburg", so Halilovic, der seit der Übernahme von Trainer Markus Gisdol keine Rolle mehr in den Planungen des Vereins spielte. "Ich hatte Angebote aus Deutschland, Italien, England und Spanien - habe am meisten mit Celta gesprochen- aber ich denke, Las Palmas ist eine gute Wahl."

Bei seiner Entscheidung habe er sich vor allem darauf verlassen, was in Spanien spielende Landsmänner von Las Palmas halten: "Ich habe auch mit Modric und Rakitic gesprochen. Sie sagten mir, dass es ein sehr gutes Team ist."

Alen Halilovic im Steckbrief