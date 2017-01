HSV: Halilovic bittet um Freigabe

Freitag, 06.01.2017

Lediglich 137 Minuten konnte Alen Halilovic beim HSV in der Hinrunde der Bundesliga sammeln. Zu wenig für die Ansprüche des hochtalentierten Kroaten. Schon länger halten sich Gerüchte über einen möglichen Abschied. Neu-Sportdirektor Jens Todt bestätigte nun Gespräche.

"Alen war da, er möchte mehr Spielzeit und wünscht einen Wechsel", gab Todt gegenüber der Bild an. Aufgeben will der Bundesliga-Dino den 20-Jährigen aber noch nicht. "Eine Leihe ist denkbar", führt Todt weiter aus.

Sollte Halilovic den HSV verlassen, zieht es ihn wohl zurück nach Spanien. Unter anderem soll Sporting Gijon, Halilovic war bereits in der vergangenen Rückrunde an die Asturier verliehen, erneut an ihm interessiert sein.

Alen Halilovic im Steckbrief