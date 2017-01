Medien: Hunt vor Wechsel zu Trabzonspor

Samstag, 14.01.2017

Aaron Hunt vom Hamburger SV steht nach Informationen der Hamburger Morgenpost in Verhandlungen mit dem türkischen Erstligisten Trabzonspor. Der 30-jährige Mittelfeldspieler spielt unter Trainer Markus Gisdol keine Rolle mehr und kann den Klub laut übereinstimmenden Medienberichten sofort verlassen.

In der aktuellen Saison kam Hunt in neun Bundesliga-Spielen zum Einsatz, stand nur fünfmal in der Startelf der Hamburger. 2015 hatte der HSV noch drei Millionen Euro für den Ex-Nationalspieler ausgegeben.

Aaron Hunt im Steckbrief