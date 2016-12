Lockt die Hertha Kiyotake zurück?

Freitag, 23.12.2016

Die Hertha steht mit Trainer Pal Dardai in der Spitzengruppe der Tabelle. Damit das auch so bleibt, sollen im Winter wohl neue Spieler kommen. Wie die Bild berichtet, ist man an Hiroshi Kiyotake interessiert. Einen Abgang des Japaners brauchten zuletzt auch spanische Medien ins Gespräch.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 27-Jährige spielt im offensiven Mittelfeld und gilt als exzellenter Standardschütze. Ausleihen würde ihn die Hertha wohl bis Saisonende und anschließend über eine Kaufoption von rund sechs Millionen über eine feste Verpflichtung nachdenken können.

Hiroshi Kiyotake im Steckbrief