SGE schießt wieder gegen Bruchhagen

Samstag, 31.12.2016

"Wenn man 30 Jahre im Geschäft ist, richtet man den Blick nicht mehr so auf die Langzeitperspektive, sondern auf die kurzfristigen Erfolge", sagte Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann der Frankfurter Neuen Presse.

"Zu bestimmten Vorschlägen, die von den Bereichsleitern kamen, hatte er gerne die Antwort: 'Das könnt ihr alles umsetzen, wenn ich nicht mehr da bin.' Heribert hat immer gefragt, was es kurzfristig bringt. Vielleicht ernten wir erst in drei, vier Jahren, was wir säen. Heribert Bruchhagen hatte diesen Zeithorizont nicht", so Hellmann weiter.

Schon nach Bekanntwerden seiner Verpflichtung hatte sich Eintracht-Präsident Peter Fischer kritisch bei Sky zu Wort gemeldet: "Ich persönlich kann die Entscheidung nicht verstehen, und das habe ich ihm auch gesagt. Weil ich weiß, wie Heribert auch gelitten hat. Er hat beim HSV so viele Dinge strukturell zu verändern, das ist mit so viel Engagement und so viel Kraft verbunden. Ob er das in seiner Stabilität aushält, das wird schwer."

