Schalke 04: Geht Junior Caicara?

Donnerstag, 29.12.2016

Bislang kam der 27-Jährige 2016/17 lediglich auf neun Einsätze. Zudem kehren die Langzeitverletzten Coke und Uchida wieder zurück in den Kader, was den Konkurrenzkampf nicht erleichtert. Die Bild berichtete nun davon, dass Caicara den Klub deshalb verlassen möchte. Sein Berater und Sportdirektor Christian Heidel sollen sich bereits über einen Abgang unterhalten haben.

"Schalke ist ein toller Klub und ich fühle mich hier wohl - aber ich will auch spielen", stellte er gegenüber der Bild weiter klar. "Mein Agent hat mich informiert, dass einige Vereine an mir interessiert sind. Ich konzentriere mich jedoch erstmal auf meinen Urlaub", lässt sich der Rechtsverteidiger nicht zu tief in die Karten blicken.

Konkret, so berichtete das Blatt weiter, handelt es sich bei den Interessenten um den FC Granada aus Spanien und Trabzonspor aus der türkischen Süper Lig. Die Ausstiegsklausel von über zwölf Millionen Euro dürfte den Klubs jedoch zu hoch sein. Deswegen käme auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption in Frage.

Junior Caicara im Steckbrief