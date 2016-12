Brandt: "Sehe das als Kompliment!"

Donnerstag, 22.12.2016

Stück für Stück ist Julian Brandt bei Bayer Leverkusen gewachsen. Vorläufiger Höhepunkt: Die Berufung in die Nationalmannschaft. Ein weiterer Höhepunkt könnte in der Zukunft der Wechsel zum FC Bayern München oder zu Borussia Dortmund werden.

Gegenüber 11Freunde bleibt Brandt jedoch entspannt: "Für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Ich sehe das als Kompliment." Er will noch weiter dazulernen: "Ich bin sehr jung, kann mir alle Zeit der Welt nehmen und fühle mich in Leverkusen sehr wohl. Es gibt gerade keinen Grund, an irgendetwas zu rütteln."

Der 20-Jährige ist sich zudem sicher, dass Leverkusen nicht "allzu weit entfernt" von Dortmund und Bayern sei. Tabellarisch ist das allerdings derzeit nicht unbedingt wahr. Leverkusen fehlen sechs Punkte auf den BVB und 18 Punkte auf die Bayern.

