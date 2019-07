FC Ingolstadt gegen FC St. Pauli heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Die Vorbereitungen auf die Saison 2019/20 sind gestartet. Am heutigen Sonntag stehen sich der FC Ingolstadt und der FC St. Pauli im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Wo und wann ihr das Spiel heute live uim TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der 1. FC St. Pauli hat bereits zwei Testspiele bestritten. Das Spiel gegen die Stadtauswahl Celle wurde deutlich gewonnen, gegen FC Teutonia 05 kam der Zweitligist nicht über ein 3:3 hinaus.

Ingolstadt ist nach dem Abstieg in die dritte Liga bereits deutlich früher in die Vorbereitung gestartet. Die Schanzer bereiten sich bereits seit Mitte Juni auf den Saison-Auftakt am 22. Juli vor und haben dementsprechend schon einige Testspiele auf dem Buckel.

FC Ingolstadt - FC St Pauli: TV-Übertragung und Livestream

Das Testspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC St. Pauli wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen zeigt LAOLA1.tv den Testkick live und in voller Länge. Anpfiff in Volders, Ort des Trainingslagers in Österreich, ist um 15 Uhr.

FC St. Pauli - Der Sommerfahrplan

Die Kiezkicker sind am 23. Juni in die Vorbereitung gestartet. Momentan befindet sich der FC St. Pauli im Trainingslager in Österreich und trifft neben dem FC Ingolstadt auf WSG Swarovski Wattens.

Datum Programm 23. Juni Trainingsauftakt 29. Juni Testspiel gegen Celler Stadtauswahl 30. Juni Testspiel gegen FC Teutonia 05 3. Juli bis 12. Juli Trainingslager in Österreich 7. Juli Testspiel gegen Ingolstadt 10. Juli Testspiel gegen WSG Swarovski Wattens 16. Juli Testspiel gegen Weiche Flensburg 20. Juli Testspiel beim SC Heerenveen. 26. Juli Auftakt 2. Bundesliga gegen Arminia Bielefeld

