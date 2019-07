Audi Cup: Termin, Austragungsort, Teilnehmer, TV-Übertragung

Zum sechsten Mal wird der Audi Cup als Vorbereitungsturnier im Sommer ausgetragen. Hier erfahrt ihr, wann und wo der Wettbewerb stattfindet und welche Teams um den Titel spielen.

Den Audi Cup live erleben. Sichere dir jetzt Tickets für das Turnier in München.

Audi Cup 2019: Termin, Austragungsort

2,5 Wochen vor dem Auftakt der Bundesliga lädt der FC Bayern alle zwei Jahre zum Audi Cup ein. Das Vorbereitungsturnier wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Im diesen Jahr wird am 30. Juli und am 31. Juli gespielt.

Am ersten Tag stehen die Halbfinal-Begegnungen auf dem Programm, 24 Stunden später werden dann die Platzierungen ermittelt. Somit stehen für die vier Teilnehmer je zwei Spiele an.

Audi Cup 2019: Tickets

Der Ticketverkauf für das Vorbereitungsturnier ist bereits freigeschaltet. Ab 25 Euro ist eine Tageskarte für die Allianz Arena erhältlich. Mit einer Tageskarte könnt ihr beide Begegnungen des Spieltags sehen.

Hier geht es zum Ticketverkauf.

Audi Cup: Der Spielplan 2019

Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 30. Juli 18 Uhr 1. Halbfinale Real Madrid Tottenham Hotspur 30. Juli 20.30 Uhr 2. Halbfinale FC Bayern München Fenerbahce 31. Juli 18 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer 1. Halbfinale Verlierer 2. Halbfinale 31. Juli 20.30 Uhr Finale Sieger 1. Halbfinale Sieger 2. Halbfinale

Audi Cup 2019: Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce mit dabei

Die Teilnehmer am Vorbereitungsturnier wechseln immer wieder. Lediglich der FC Bayern ist als Gastgeber immer mit von der Partie.

Außer dem deutschen Rekordmeister ist kein Team von 2017 mehr vertreten. Stattdessen ähnelt das Teilnehmerfeld dem von 2015. Auch vor vier Jahren waren Real Madrid und Tottenham Hotspur zu Gast in München. Sein Debüt beim Audi Cup gibt in diesem Jahr Fenerbahce.

Audi Cup 2019: TV-Übertragung

Der Audi Cup wird auch 2019 im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF wird alle vier Spiele des Turniers übertragen. Der Sender wird an beiden Spieltagen eine Viertelstunde vor Beginn der ersten Partie seine Übertragung starten. Darüber hinaus wird auf der Webseite zdf.de/sport ein Livestream angeboten.

Mit folgenden Personal wird das ZDF die Partien begleiten:

Moderator: Jochen Breyer

Kommentatoren: Claudia Neumann, Martin Schneider

Audi Cup: Sieger seit 2009