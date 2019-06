Christoph Metzelder hört bei Sky auf und will in den Profifußball zurück

Der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder beendet seine Tätigkeit als Experte beim Pay-TV-Sender Sky und möchte wieder in den Profifußball zurückkehren. Das verkündete der 38-Jährige bei Twitter und im Interview mit der Halterner Zeitung.

"Ich habe in den letzten Wochen für mich entschieden, dass ich in den Profifußball zurückzukehren möchte", betonte der Vize-Weltmeister von 2002, der zurzeit seine Fußballlehrer-Ausbildung absolviert. Zuletzt wurde der einstige Dortmunder und Schalker Profi wiederholt als Sportdirektor mit verschiedenen Klubs in Verbindungen gebracht.

"Nach sechs Jahren endet meine Tätigkeit als fester TV-Experte für Sky. Vielen Dank für diese Zeit mit fantastischen Kollegen und Menschen im Stadion oder im Studio, am Tisch, hinter den Kameras, in den Redaktionen und rund um die Produktionen", schrieb der einstige Abwehrspieler von Real Madrid bei Twitter.

Auch der langjährige Geschäftsführer und Manager von Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, wird wohl bei Sky als Experte ausscheiden.