Nations League: Das Spiel um Platz 3 zwischen der Schweiz und England heute live auf DAZN und im Liveticker

Heute stehen die Finalspiele der Nations League an. Zunächst treffen am Nachmittag die beiden Halbfinal-Verlierer Schweiz und England im Spiel um Platz 3 aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Nations League live auf DAZN!

Nations League: Schweiz gegen England live auf DAZN

Die Nations League wird in diesem Jahr auf dem Streaming-Portal DAZN gezeigt. Im Free-TV oder Pay-TV wird das Spiel um Platz 3 nicht zu sehen sein, dafür seid ihr im Livestream auf DAZN von der ersten bis zur letzten Minute live mit dabei.

Die Übertragung startet um kurz vor 15 Uhr und endet wenige Minuten nach Abpfiff, allerdings könnt ihr euch das Spiel auch danach jederzeit komplett noch einmal im Re-Live anschauen.

Die Nations League im Liveticker

Falls ihr kein DAZN-Abonnement besitzt oder unterwegs seid, habt ihr bei SPOX die Möglichkeit, durch den Liveticker ab 15 Uhr keine wichtige Spielszene zu verpassen. Somit seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und bekommt in Echtzeit alle Infos zur Partie.

Schweiz gegen England: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Spiel wird heute um 15 Uhr im portugiesischen Guimaraes angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter : Ovidiu Hategan (ROU)

: Ovidiu Hategan (ROU) Assistenten : Octavian Sovre (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU)

: Octavian Sovre (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU) Vierter Offizieller : Tasos Sidiropoulos (GRE)

: Tasos Sidiropoulos (GRE) VAR: Michael Fabri (ITA)

Nations League: Unglückliche Halbfinalisten Schweiz und England treffen aufeinander

Dieses Spiel um Platz drei ist für beide Mannschaften wirklich undankbar: Die Schweizer mussten sich in ihrem Halbfinale in einer ausgeglichenen Partie der Klasse eines Cristiano Ronaldo beugen, der den Eidgenossen einen Dreierpack einschenkte und so das Spiel quasi im Alleingang für die Portugiesen entschied.

Somit trifft die Schweiz heute im kleinen Finale auf die Engländer, die ihrerseits noch enger am Finaleinzug gescheitert sind. Gegen die Niederlande lagen die Three Lions sogar schon in Führung, gaben aber durch zwei grobe Abwehrfehler in der Verlängerung doch noch den Sieg aus der Hand und unterlagen schlussendlich mit 1:3.

Immerhin: Die ungefähr 15.000 mitgereisten Engländer Fans müssen keine weiteren Reisestrapazen auf sich nehmen, das Spiel um Platz drei findet, genauso wie auch schon das Halbfinale zwischen den Niederlanden und England, im Estadio Dom Afonso Henriques in Gurimaraes statt.

Nations League: Die Ergebnisse der Finalwoche

Bereits unter der Woche fanden die beiden Halbfinals statt, das große Finale steigt heute Abend in Porto.