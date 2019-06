Nations League: Das Finale zwischen Portugal und der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend steigt das große Finale der Nations League zwischen Portugal und der Niederlande. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Nations League: Portugal gegen Niederlande live im TV und Livestream

Das Finale der Nations League wird in diesem Jahr live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt ab 20.10 Uhr live aus Porto in folgender Besetzung:

Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Experte : Oliver Kahn

: Oliver Kahn Kommentator: Béla Réthy

Darüber hinaus bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an. Außerdem werden alle Spiele der Nations League auch live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Auch heute überträgt die Streaming-Plattform das Finale wieder ab kurz vor 20.45 Uhr.

Die Nations League im Liveticker

Falls ihr das Endspiel aber weder im TV, noch im Livestream anschauen könnt, habt ihr bei SPOX die Möglichkeit, ab 20.45 Uhr den Liveticker zu verfolgen. Somit seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

Portugal gegen Niederlande: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Finale wird heute um 20.45 Uhr im Estádio do Dragão in Porto angepfiffen. Der Spanien Unidano Mallenco wird sich mit dem heutigen Spiel von der großen Bühne verabschieden, folgendes Schiedsrichtergespann unterstützt ihn:

Schiedsrichter: Alberto Unidano Mallenco

Alberto Unidano Mallenco Assistenten: Roberto Alonso, Juan Carlos Yuste

Roberto Alonso, Juan Carlos Yuste Vierter Offizieller: Antonio Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz VAR: Alejandro Hernandez

Nations League: Portugal und Niederlande ermitteln den ersten Nations-League-Sieger

Zum ersten Mal in der Geschichte wird es nach diesem Abend einen Nations-League-Sieger geben. Die Portugiesen gewannen vor heimischer Kulisse ihr Halbfinale gegen die Schweiz dank einer Galavorstellung von Cristiano Ronaldo, der beim 3:1-Sieg gegen die Eidgenossen alle drei Tore für Portugal erzielte.

Im anderen Halbfinale benötigte es 120 Minuten, um den weiteren Finalteilnehmer zu ermitteln. Die Engländer gingen vor 15.000 englischen Fans in xy zwar in der ersten Hälfte durch einen Elfmeter von Marcus Rashford in Führung, allerdings konnten die Niederlande durch Noch-Ajax-Kapitän Mathijs de Ligt ausgleichen.

In der Verlängerung waren es dann zwei katastrophale Abwehrfehler, die den Niederlanden zum ersten Finaleinzug in ein Nations-League-Endspiel verhalfen. Seit der Europameisterschaft 1988 wartet Oranje auf einen großen internationalen Titel.

Obwohl es bei der Nations League "nur" um Preisgeld geht, zeigen die beiden intensiven Halbfinalpartien, das das Turnier in relativ kurzer Zeit ein hohes Ansehen bei den Spielern und Trainern genießt.

Nations League: Die Finalspiele im Überblick

Zunächst einmal duellieren sich heute die Schweiz und England im Spiel um Platz 3, bevor Portugal und die Niederlande das Wochenende beschließen.