EM-Qualifikation, Frauen-WM und Co.: Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Vereins-Saison in Europa ist zwar vorbei, dennoch finden momentan zahlreiche Turniere und Länderspiele auf der ganzen Welt statt. SPOX verschafft euch einen Überblick über die Fußball-Spiele, die ihr heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Freitag, 07.06.: Fußball live im TV und Livestream

Heute beginnt die Frauen-WM in Frankreich mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Gastgeberinnen und Südkorea. Gleichzeitig finden zwölf EM-Qualifikationsspiele der Männer sowie einige Test-Länderspiele statt, die ihr auch alle im Livestream verfolgen könnt.

Diese Spiele könnt ihr heute live im TV oder Livestream sehen

Uhrzeit Wettbewerb Heim Auswärts Übertragungsort 15.30 Uhr U20-Weltmeisterschaft Kolumbien Ukraine ORF Sport+ 18 Uhr EM-Qualifikation Georgien Gibraltar DAZN 18.30 Uhr U20-Weltmeisterschaft Italien Mali ORF Sport+ 20.30 Uhr Freundschaftsspiel Slowenien Jordanien DAZN 20.45 Uhr EM-Qualifikation Tschechien Bulgarien DAZN Montenegro Kosovo DAZN Ukraine Serbien DAZN Litauen Luxemburg DAZN Dänemark Irland DAZN Schweden Malta DAZN Norwegen Rumänien DAZN Färöer Spanien DAZN Österreich Slowenien DAZN Nordmazedonien Polen DAZN Lettland Israel DAZN 21 Uhr Frauen-WM Frankreich Südkorea ZDF/DAZN

Frauen-WM: Alle Spiele im TV und Livestream

In diesem Jahr übertragen sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, als auch der Streaming-Dienst DAZN alle Spiele der Frauen-WM live und in voller Länge. Das Eröffnungsspiel heute Abend zwischen Frankreich und Südkorea wird im ZDF gezeigt.

Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, Sven Voss moderiert und Claudia Neumann wird den Kommentar übernehmen. Wer das Spiel nicht am TV verfolgen kann, schaut sich die Partie am besten im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek oder auf DAZN an.

Die Übertragung auf der Streaming-Plattform startet um kurz vor 21 Uhr, Kommentator Mario Rieker begleitet euch durch die 90 Minuten.

Die EM-Qualifikation auf DAZN

Gleichzeitig habt ihr auf DAZN aber auch die Möglichkeit, alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge als Einzelspiele zu schauen. Heute Abend finden zeitgleich zum Eröffnungsspiel der Frauen zwölf Quali-Spiele statt, Ex-Europameister Spanien muss beispielsweise auf die Färöer Inseln.

Auch hier starten alle Übertragungen kurz vor Anpfiff um 20.45 Uhr, mit dem Streaming-Dienst könnt ihr zwischen allen Partien hin- und herswitchen.

Die U20-WM im TV und Livestream

Heute Abend finden bei der U20-WM in Polen auch die ersten beiden Viertelfinal-Partien statt. In diesem Jahr werden die Partien der Junioren allerdings weder im deutschen Free-TV, noch im Pay-TV übertragen.

Stattdessen zeigt der österreichische öffentlich-rechtliche Sender die beide Viertelfinal-Begegnungen heute live auf ORF Sport+. Die Partien könnt ihr in Österreich auch per Livestream in der ORF-TVThek live verfolgen.

Die Viertelfinal-Partien der U20-WM im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Fr., 07.06.19 15.30 Uhr Kolumbien Ukraine 18.30 Uhr Italien Mali Sa., 08.06.19 17.30 Uhr USA Ecuador 20.30 Uhr Südkorea Senegal

Heutige Fußballspiele im Liveticker

Falls ihr heute Abend unterwegs seid, aber trotzdem nicht auf Fußball verzichten wollt, könnt ihr ausgewählte Spiele auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Alle Spiele der EM-Qualifikation sowie das Eröffnungsspiel der Frauen-WM werden live und in voller Länge mitgetickert, im Liveticker-Kalender findet ihr eine genaue Übersicht über alle Spiele.